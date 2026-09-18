Mancini ha svelato i convocati per le quattro sfide di Nations League e per il Torino c'è una sorpresa dal sapore speciale. Sarà una sosta Nazionali fatta di ritorni: quello dell'Italia nelle competizioni ufficiali dopo il terzo Mondiale consecutivo mancato, quello di Roberto Mancini sulla panchina azzurra a oltre tre anni dall'ultima volta e, soprattutto, quello di un giocatore granata in Nazionale. Tra le scelte del Ct spicca infatti Rolando Mandragora, richiamato in azzurro dopo un'assenza che durava dal 2021. Il centrocampista classe '97 non riceveva una convocazione da allora, quando vestiva proprio la maglia del Torino. In quell'occasione, però, non era riuscito a scendere in campo. La sua esperienza con la Nazionale maggiore è così ancora ferma a una sola presenza, quella dell'1 giugno 2018 contro la Francia, quando aveva fatto il suo esordio in azzurro. Adesso, a distanza di anni, Mandragora ha una nuova occasione per aggiornare quel dato e tornare protagonista con la maglia dell'Italia.

Una chiamata che arriva anche sulla scia di un ottimo momento personale e che certifica la centralità ritrovata dal centrocampista nel Torino. Dopo il ritorno in granata, Mandragora si è ripreso le chiavi del centrocampo e ha subito lasciato il segno, diventando uno dei riferimenti della squadra. Il Toro, ancora una volta, sembra portargli fortuna: proprio in granata era arrivata la precedente convocazione e proprio con il Torino ha costruito le prestazioni che gli hanno permesso di riconquistare l'azzurro. Ora Mandragora può provare a trasformare il ritorno in Nazionale in qualcosa di più di una semplice convocazione.

I 34 convocati in Nazionale da Mancini

Marco Carnesecchi (Atalanta),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).