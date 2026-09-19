Com'è stato reso noto nella notte è venuto a mancare Sandro Mazzola, storico attaccante dell'Inter e figlio di Valentino. Per omaggiarlo il CONI ha deciso che ci sarà un minuto di silenzio all'inizio di ogni manifestazione sportiva nel corso del weekend che si svolgerà in Italia. Una decisione che vuole onorare la leggenda dell'Inter e del calcio italiano in generale. Segue il comunicato.

Comunicato: "Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria di Sandro Mazzola icona del calcio italiano e mondiale".