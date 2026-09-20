Classifica che si aggiorna. Dopo il pareggio tra Napoli e Fiorentina anche le partite delle 15 volgono al termine. Grandissimo colpo del Frosinone che in casa batte per 2-0 un Como non in giornata e raggiunge proprio i comaschi a 10 punti in classifica. Nell'altro campo invece vince il Parma in casa contro un Genoa sempre più in difficoltà. Tutto questo in attesa dei posticipi alle 18 tra Juventus e Atalanta e alle 20.45 dove il Milan affronterà il Lecce.

Parma-Genoa 2-1, tre punti importanti per la salvezza

Frosinone - Como 2-0

Punti molto importanti per il Parma che vince un primo scontro salvezza. Dopo che nel primo tempo i crociati hanno aperto le marcature con un gran gol di Romero al 38' il Genoa era riuscito momentaneamente a pareggiare. Al 70' Osmajic fa sognare il secondo punto in questo brutto avvio di campionato. Parma che però non ci sta perché esattamente dieci minuti dopo Almqvist salta secco Marcandalli e incrocia facendo 2-1 per i crociati.Colpaccio del Frosinone contro il Como. I gialloblù fanno una partita praticamente perfetta contro i comaschi. I due gol sono arrivati nel primo tempo. Prima al 14' Calò porta avanti i padroni di casa. Poi Kvernadze conclude un contropiede perfetto con complicità di Butez. Il Migliore in campo è, però, Palmisani, il giovane portiere del Frosinone si è reso protagonista di una partita memorabile con miracoli su miracoli che hanno tenuto i suoi in vantaggio per tutta la gara. Como che manca l'aggancio a Inter, Roma e Lazio a quota 13 punti.