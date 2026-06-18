In casa Torino è partita la campagna abbonamento per la stagione 26/27. Per i tifosi già abbonati sarà possibile rinnovare la propria tessera fino a lunedì 20 luglio, mentre per i nuovi abbonati ci saranno due fasi di vendita: la prima inizierà lunedì 22 giugno, la seconda il 21 luglio. Il Toro ha dedicato diverse sorprese ai propri tifosi, mentre restano attivi gli sconti per donne, studenti e per le varie fasce d'età, già adottati nella scorsa stagione.

Nella seconda parte della stagione buona parte della tifoseria organizzata è rimasta assente dallo stadio. Al momento i gruppi organizzati stanno ancora decidendo se ritornare allo stadio o meno.

La redazione di Toro News vi propone il seguente sondaggio: rinnoverete l'abbonamento con i granata per la prossima stagione sportiva?