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Dal ritiro di Pinzolo al lancio della nuova campagna abbonamenti. L’edizione odierna di Torino del Corriere della Sera si apre con un approfondimento sull'imminente ritiro estivo del Torino a Pinzolo. Il 13 aprile è in programma l'inizio del ritiro pre campionato in Val Rendente ma il giorno prima i tifosi potranno abbracciare la squadra la Filadelfia. La squadra di Abate avrà a disposizione una Serie di test prima del debutto in campionato: "Abate debutterà il 18 luglio con il Pinzolo Valrendena (Prima Categoria). Il 22 luglio il Toro sfiderà l'Alcione Milano e il 25 il Cittadella, entrambe squadre di Serie C". Inoltre, il club ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027: "La prelazione per i vecchi abbonati resterà fino a al 20 luglio. Lunedì scatterà la vendita per i nuovi abbonati".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere.
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