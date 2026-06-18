"Avanza Ravaglia per la porta”. Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo su chi difenderà i pali la prossima stagione. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta valutando diversi profili per sostituire Israel e il preferito sembra essere Wladimiro Falcone ma negli ultimi giorni si è fatta sempre più concreta l’opzione Ravaglia: "Ora che è arrivato Domenico Tedesco al Bologna, le gerarchie tra i pali dovrebbero cambiare e Ravaglia ha iniziato a guardarsi intorno". Petrachi vedrà i dirigenti del Bologna per cercare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto: "Il Toro è una destinazione gradita dall’estremo difensore ma per capire se realmente difenderà la porta granata la prossima stagione servirà tempo: le due società devono trovare un accordo".

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