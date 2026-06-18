Secondo quanto raccolto da Toro News, l'Avellino avrebbe mostrato interesse per Alì Dembélé. Il difensore di proprietà dei granata, che ha terminato la propria esperienza in prestito al Mantova in Serie B, potrebbe lasciare ancora Torino. Il team irpino vorrebbe prelevare il classe 2004 in prestito. Restano da stabilire le eventuali opzioni di riscatto e contro riscatto da inserire nella formula. Al momento non è stata imbastita una trattativa per il francese, che rientrerà da Mantova, ma il club biancoverde osserva la sua situazione.

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I numeri di Dembélé con il Mantova

Dopo una prima parte di annata con solo 4 presenze totali nel Toro, chiuso dalla concorrenza di Pedersen e Lazaro, Dembele si è trasferito in cadetteria nel mercato di gennaio. Alla corte dei Virgiliani, il terzino francese di origini maliane in quattro mesi ha calcato il rettangolo verde 14 volte, diventando ben presto un titolare della retroguardia mantovana e rimediando 4 cartellini gialli. Dembélé farà ora ritorno all'ombra della Mole, con i Lupi che restano alla finestra per un eventuale affare con i granata.