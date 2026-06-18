La ricerca del nuovo portiere del Torino prosegue su più fronti. Se da un lato Petrachi è al lavoro per individuare il profilo a cui affidare la porta granata nella prossima stagione, dall'altro il club continua a monitorare anche giovani prospetti di grande interesse. Tra questi c'è Diego Mascardi, estremo difensore dello Spezia classe 2006, considerato uno dei talenti emergenti nel panorama italiano del ruolo. Sul giovane portiere non ci sarebbe soltanto il Torino. Anche la Roma avrebbe infatti messo gli occhi su Mascardi, inserendolo nella lista dei profili seguiti per rinforzare il reparto. Lo Spezia valuta il giocatore circa 2 milioni di euro più bonus, una cifra importante per un portiere ancora agli inizi della carriera ma che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione di diversi club grazie alle sue qualità e agli ampi margini di crescita.

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Mascardi è un profilo interessante: i granata affonderanno il colpo?

Il Toro segue Mascardi da alcune settimane e il suo nome rientra perfettamente nella linea che la dirigenza vorrebbe intraprendere per il futuro. L'idea sarebbe quella di affiancare all'eventuale nuovo titolare un portiere giovane e di prospettiva, capace di crescere gradualmente all'interno dell'ambiente granata. Non a caso sul classe 2006 si erano registrati apprezzamenti anche in passato da parte di altre società di Serie A, segnale di come il suo percorso venga osservato con attenzione. Resta da capire se il Torino deciderà di affondare realmente il colpo. La concorrenza non manca e il mercato dei portieri granata è ancora in piena evoluzione, ma Mascardi rappresenta uno di quei profili che Petrachi continua a tenere sotto osservazione. Giovane, italiano e con ampi margini di miglioramento: caratteristiche che potrebbero renderlo un investimento interessante per il presente, ma soprattutto per il futuro.