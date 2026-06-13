Se abbiamo parlato di coraggio, con la scelta di un allenatore giovane, e abbiamo parlato dell'auspicio dello stesso coraggio in tutte le scelte del club da qui a settembre, una spinta importante su un primo elemento da conquistare in questa sessione estiva di calciomercato sembra dare seguito a questo moto di coraggio. Sembra dare seguito alle idee portate avanti da Ignazio Abate: un allenatore giovane che vuole lavorare tanto e bene sui giovani. Il Toro nel corso di quest'estate dovrà sostenere un calciomercato importante, cambiando tanti interpreti. Per quanto riguarda la porta sicuramente c'è da lavorare, anche se quest'operazione entra in questo contesto soltanto in ottica futura. Spinta importante per un giovane, classe 2006: Diego Mascardi, dello Spezia.

Torino vicino a Mascardi: le ultime

Secondo quanto appreso dalla, il Torino si sarebbe avvicinato in maniera importante all'estremo difensore italiano. Nato a Carrara nel 2006, il portiere alto 190 cm ha concluso una stagione importante in Serie B con il club ligure: per lui partite di grande livello tra novembre e dicembre, nel girone d'andata, e successivamente anche a maggio, nelle partite più importanti, le ultime. Il club spezzino non è riuscito a evitare la retrocessione diretta in Serie C e ora alcuni dei suoi elementi più interessanti hanno attirato interesse da squadre anche in Serie A. I proficui contatti tra il Torino e lo Spezia hanno portato il club granata a un punto avanzato nella trattativa che potrebbe portare Diego Mascardi sotto l'ombra della Mole per una cifra intorno al milione e mezzo più bonus. Da comprendere, poi, la natura dell'operazione: il Torino potrebbe girare il classe 2006 in prestito, per farlo crescere. Quel che è certo è che il talento, all'estremo difensore dello Spezia, non manca: potrebbe essere un'operazione intelligente.