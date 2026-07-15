La rosa è ancora lontana dall'essere completa, ma Ignazio Abate non vuole aspettare il mercato per dare un'identità al suo Torino. A Pinzolo, anche nella seduta pomeridiana di oggi il focus è stato soprattutto sulla fase difensiva, proseguendo il lavoro iniziato nei giorni scorsi. Il tecnico ha dedicato gran parte dell'allenamento sui movimenti della linea a cinque, chiedendo ai difensori di mantenersi alti, aggressivi e soprattutto di muoversi all'unisono. Grande attenzione è stata riservata ai movimenti di Cacciamani, mentre Paleari è stato investito del compito di guidare il reparto con comunicazione e leadership. Intanto, sul campo è comparso anche Mascardi, accolto da Alessandro Gazzi e dai nuovi compagni del Torino: manca soltanto l'ufficialità per il suo approdo in granata.

Rapidità di pensiero e intensità

Non solo organizzazione difensiva. Abate ha insistito anche sulla gestione dei tempi e sulla velocità di pensiero negli spazi stretti, proponendo una serie di esercitazioni ad alta intensità, tra cui diversi torelli, per migliorare qualità tecnica e rapidità di esecuzione. La seduta è poi proseguita con esercizi di conclusione a rete e si è chiusa con un mini torneo a campo ridotto tra tre squadre - granata, arancioni e verdi - vinto dai granata. Un altro tassello nel percorso con cui il tecnico sta cercando di costruire una squadra prima di tutto compatta.