Brutta notizia per i tifosi granata residenti in Piemonte. È arrivata soltanto oggi la decisione del Prefetto di Trento e del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza in merito all'applicazione del provvedimento del Viminale che vieta le trasferte ai residenti della Regione Piemonte fino al 3 novembre 2026.

La misura sarà applicata anche alle tre amichevoli che il Torino disputerà durante il ritiro di Pinzolo. Nonostante i settori del Campo Pineta saranno regolarmente aperti al pubblico e i biglietti per le sfide contro Pinzolo, Alcione e Cittadella saranno messi in vendita nei prossimi giorni, i residenti in Piemonte non potranno acquistare i tagliandi né assistere alle partite.

Una decisione che priva i sostenitori granata della possibilità di seguire dal vivo la squadra di Ignazio Abate nelle prime uscite stagionali. I tifosi provenienti da altre regioni, invece, potranno accedere all'impianto nel rispetto delle modalità di vendita che verranno comunicate dagli organizzatori.

Il divieto resterà in vigore fino al 3 novembre 2026, in linea con quanto disposto dal Ministero dell'Interno, e rappresenta un ulteriore ostacolo per la tifoseria granata, che anche durante il ritiro estivo non potrà sostenere la squadra dagli spalti.