È arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino Diego Mascardi, pronto a sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla società granata. L'operazione, definita a titolo definitivo con lo Spezia Calcio, prevede un investimento di 1,6 milioni di euro, a cui si aggiungono 200 mila euro di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita a favore del club ligure.

Mascardi, visite mediche in corso. Poi firma e partenza per Pinzolo

Subito dopo l'iter burocratico obbligatorio e la firma del contratto, Mascardi partirà alla volta di Pinzolo per unirsi al resto della squadra che si trova già al lavoro dalla giornata di lunedì nel ritiro estivo prestagionale. Il giovane estremo difensore, classe 2006, sarà il secondo portiere nella rosa granata, ma il club è pronto a valutare anche un prestito nel caso in cui si affacciasse un club di alta Serie B a garantirgli la titolarità nell'immediato. Intanto si attende il rinnovo di Paleari, che resterà in granata e sarà un mentore. Atteso anche l'arrivo di quello che sarà il portiere titolare a cui affidare i pali granata. Il club sta valutando estremi difensori di livello che possano adempiere al ruolo, si va verso un profilo straniero.