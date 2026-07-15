Oggi il Torino mette benzina nelle gambe. Nella mattinata di martedì 15 luglio i granata hanno sostenuto la prima seduta di giornata agli ordini di Ignazio Abate, che ha preparato una sessione di allenamento incentrata soprattutto sul lavoro atletico. Dopo la pioggia della sera precedente, il sole ha accompagnato l'intera mattinata battendo forte sul terreno di Pinzolo e aumentando ulteriormente la fatica. Ritmi alti e poche pause.

Sessione di fiato

Nelle scorse giornate Abate ha iniziato a tessere la propria tela, lavorando fin da subito alla costruzione di un'identità riconoscibile. Nonostante la rosa sia ancora lontana dall'essere completa, il tecnico ha già iniziato a intervenire sulle lacune emerse nella passata stagione. Le sedute si sono concentrate soprattutto sulla fase difensiva e sulla rapidità di scelta e di pensiero, con l'obiettivo di creare un gruppo compatto e pronto a muoversi all'unisono.

La mattinata di oggi, invece, è stata dedicata principalmente alla preparazione atletica. Per alzare il livello delle prestazioni, infatti, non si può prescindere dalla condizione fisica. La seduta è iniziata con esercizi sui tappetini, per poi proseguire con circuiti tra ostacoli, cambi di direzione e lavori di coordinazione. Nel finale, spazio a una lunga serie di giri di campo per mettere alla prova la resistenza del gruppo, con Abate sempre al fianco dei suoi giocatori a scandire ritmi e intensità. Nel pomeriggio è previsto un nuovo allenamento che completerà la giornata di lavoro.