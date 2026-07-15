Terzo giorno di ritiro e il Torino di Ignazio Abate continua a muovere i primi passi sotto il cielo delle Dolomiti. A Pinzolo, il nuovo tecnico granata sta iniziando a gettare le basi del suo progetto.

Prima ancora dei moduli e delle soluzioni tattiche, però, c'è un concetto che per Abate sembra avere un valore centrale: l'identità. Una parola che può sembrare astratta, ma che nel calcio prende forma nei comportamenti, nella disponibilità dei giocatori, nella capacità di lavorare insieme verso un obiettivo comune. Ed è proprio su questo aspetto che il Torino della scorsa stagione aveva mostrato le maggiori difficoltà: la squadra aveva faticato a trovare una propria fisionomia, dentro e fuori dal campo. Ora il nuovo allenatore vuole ripartire dalle fondamenta, costruendo un gruppo compatto e riconoscibile.

Le ultime dal ritiro

La seduta pomeridiana di ieri ha restituito proprio questa immagine. Un Toro coinvolto in ogni esercitazione, con la squadra quasi sempre al completo nello stesso spazio di lavoro. L'unica eccezione ha riguardato i portieri, impegnati inizialmente in un allenamento separato, addirittura in un campo diverso.

TRENTO, ITALY - JULY 14: Torino FC Head Coach Ignazio Abate and Torino FC Players during a Torino FC Training Session on July 14, 2026 in Trento, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Anche Abate e Lucas Biglia hanno partecipato attivamente alla sessione, a testimonianza di un approccio che punta a creare fin da subito un legame forte tra tutte le componenti della squadra. L'allenatore vuole essere vicino ai suoi giocatori, accompagnandoli in ogni fase della preparazione. Il lavoro si è poi concluso con la classica partitella, disputata però su un campo ridotto per aumentare intensità e partecipazione. A fare da sfondo alla giornata ci ha pensato anche il clima tipico della montagna. La pioggia ha accompagnato diversi momenti dell'allenamento, fino a diventare più intensa nel finale, senza però riuscire a fermare il lavoro della squadra.

Il programma di oggi

Oggi, mercoledì 15 luglio, il programma prevede una doppia seduta, con allenamenti indicati per le ore 10 e 17:30. Abate continuerà sulla strada tracciata nei primi giorni di ritiro, insistendo sul lavoro collettivo e sulla crescita del gruppo. Possesso palla, organizzazione difensiva e partecipazione di tutti saranno ancora al centro delle esercitazioni. Perché prima di costruire una squadra vincente, il tecnico vuole costruire una squadra che sappia riconoscersi. E il primo mattone del nuovo Toro è questo qui.