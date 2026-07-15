Oggi è il giorno di Diego Mascardi al Torino. Il Torino sta per mettere le mani su un giovane portiere molto talentuoso. Dopo una trattativa portata in fase avanzata da tempo tra la dirigenza granata e lo Spezia, club che detiene il cartellino del giocatore, come vi raccontavamo diverse settimane fa, Petrachi ha chiuso l’affare definendo un colpo in ottica futura per la porta del Toro. Nonostante qualche intoppo che ha rallentato la trattativa negli ultimi giorni, l’estremo difensore classe 2006 sarà presto un nuovo giocatore del Toro. Dopo la stagione in Serie B con la squadra ligure, l'estremo difensore si trasferirà sotto la Mole per una cifra che si aggira intorno ad un milione e mezzo di euro.

Calciomercato Torino, oggi è il Mascardi-day: le tappe del nuovo portiere granata

In giornata il giovane portiere italiano sarà nel capoluogo piemontese per svolgere le visite mediche di rito col club granata. Successivamente, l’ormai ex Spezia si recherà negli uffici del club per firmare il contratto che lo legherà ai colori granata per i prossimi anni. Terminate le questioni burocratiche, Mascardi partirà alla volta di Pinzolo dove la prima squadra guidata da Ignazio Abate è impegnata nei primi giorni di ritiro. Il giovane portiere si aggregherà al gruppo dove sarà valutato dall’ex terzino del Milan: in caso di permanenza in granata, il classe 2006 resterà come secondo portiere in rosa oppure andrà in prestito per farsi le “ossa”.