All’ex padre spirituale del Torino sarà intitolata una strada che porta allo stadio Robaldo. Oggi, mercoledì 15 luglio, nella via d’accesso al Centro sportivo, all’intersezione con il numero civico 290 di strada Castello di Mirafiori, si svolgerà intorno alle ore 10.00 la cerimonia di intitolazione a don Aldo Rabino. Alla celebrazione saranno presenti il sindaco Stefano Lo Russo, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi e i nipoti di don Aldo, Luca Rabino e Aldo Frola. Inoltre, saranno presenti anche il dirigente del Torino FC Paolo Bellino e il presidente della Fondazione OASI Sebastiano Gamba.

Chi è Don Aldo Rabino: prete salesiano ed ex calciatore

Parallelamente alla vita dedicata ai ragazzi dei quartieri popolari e al ruolo di cappellano del Torino, Don Aldo Rabino è stato considerato un promettente calciatore. Rabino, infatti, giocava allo Spartanova e gli era stata pronosticata una carriera importante nel calcio. Tuttavia, scelse di seguire la vocazione sacerdotale ed entrò tra i Salesiani, rinunciando dí conseguenza alla carriera calcistica. Da sempre convinto dalle capacità di aggregazione e dalle opportunità che offriva lo sport ai ragazzi, Don Aldo dedicò tutta la sua vita a sostenere i ragazzi e con la convinzione che attraverso lo sport e in particolare il calcio si potessero trasmettere valori, senso della comunità e responsabilità. Fondò l'Oasi di Maen, in Valle d'Aosta, un luogo dove sport, montagna, vita comunitaria ed educazione si intrecciavano, mentre nel 1971 diventò padre spirituale del Torino interpretando quel ruolo in modo del tutto particolare. Rabino era molto legato ai calciatori e alle loro famiglie, e sosteneva chiunque avesse bisogno di una aiuto nel mondo Toro. Considerava il Torino la sua parrocchia.