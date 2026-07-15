Stagione 2026/27: preparazione in corso. Il Torino Fc, come di consueto in questo periodo, si è recato in ritiro: dal 12 al 25 luglio i granata di Ignazio Abate prepareranno la prossima stagione in quel di Pinzolo, in Val Rendena. La formazione granata si sta allenando nel centro sportivo di Pinzolo, cominciando a sviluppare i precetti tattici del nuovo tecnico. Nel corso del ritiro il Torino affronterà anche tre amichevoli:

Sabato 18 luglio, 17:30: Pinzolo Val Rendena-Torino, amichevole

Mercoledì 22 luglio, 17:30: Torino-Alcione Milano, amichevole

Sabato 25 luglio, 17:00: Torino-Cittadella, amichevole

Ritiro a Pinzolo: i tifosi ci saranno?

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Al seguito della formazione granata, alcuni tifosi hanno già iniziato a recarsi al campo di allenamento per assistere alle sedute e cercare di ottenere foto e autografi con i propri idoli. Ma quanti tifosi realmente decideranno di seguire il Torino in ritiro? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere la vostra opinione e la vostra decisione: salirete a Pinzolo per seguire la formazione granata?