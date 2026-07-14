Il primo mattone del Torino di Ignazio Abate non è un modulo, ma un'idea: costruire un gruppo. La seduta pomeridiana di Pinzolo ha confermato quanto il tecnico aveva già anticipato in conferenza stampa: prima dei meccanismi tattici viene la coesione. Per questo gli esercizi sono stati svolti quasi sempre con la squadra riunita, fatta eccezione per i portieri, e divisa soltanto in pochi gruppi numerosi. Una scelta precisa, pensata per favorire comunicazione, collaborazione e sincronismi tra i giocatori.

Abate ha seguito il lavoro da pochi metri, intervenendo di continuo per correggere posizioni, tempi e letture di gioco, arrivando in alcuni momenti a partecipare direttamente alle esercitazioni. Al suo fianco, presenza costante anche Lucas Biglia, sempre coinvolto nel lavoro sul campo. Un'impostazione che racconta bene la filosofia del nuovo staff: creare prima una squadra compatta e riconoscibile, poi svilupparne i principi di gioco.

Ritmo e controllo come fondamenta

L'organizzazione della seduta aveva un duplice obiettivo: rafforzare il lavoro collettivo e iniziare a dare forma ai primi concetti tattici. Il focus principale è stato la fase difensiva, seguita personalmente da Abate. L'ex terzino ha lavorato soprattutto su distanze, tempi di uscita, pressione e movimenti del reparto, fermando spesso l'esercitazione per correggere i dettagli. A specchio, Biglia si è concentrato invece sulla fase offensiva, guidando il lavoro su possesso, circolazione del pallone e inserimenti.

Il filo conduttore è stato il controllo del ritmo. Le esercitazioni, costruite con continue situazioni di recupero palla e ripartenza, hanno costretto i granata a prendere decisioni rapide sia in fase di non possesso sia nella costruzione dell'azione. Non solo tecnica, quindi, ma anche mentalità: il Torino che sta nascendo a Pinzolo vuole imparare a gestire i momenti della partita mantenendo intensità, ordine e compattezza.