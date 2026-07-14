Su Mascardi si è detto tanto: tra rilanci e controrilanci, è stata una trattativa con qualche colpo di scena. Ora però la situazione sembra sorridere definitivamente al Torino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'operazione da 1.5 milioni di euro più bonus si avvia verso la conclusione. Da programma, il portiere è atteso domani a Torino: giovedì, invece, sarà la giornata dedicata alle visite mediche