"I granata si allenano senza un vero numero uno". L'edizione odierna de la Repubblica si concentra sul futuro della porta del Torino. Il quotidiano si sofferma sugli obiettivi tra i pali della dirigenza granata: "Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha promesso al tecnico Ignazio Abate di portagli in ritiro un nuovo numero uno titolare ma la partita è tutt'altro che finita". Con l'opzione Gill non tramontata del tutto, Petrachi guarda in casa Leeds con Perri che è in cerca di una svolta: "A gennaio il brasiliano perde il posto e viene scavalcato nelle gerarchie. Ora ha fretta di chiudere la parentesi inglese". Se non dovesse andare in porto Perri viste le richieste del Leeds, in pole rimangono Livakovic e Ramsdale.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.

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