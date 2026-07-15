Brutto episodio a San Mauro Torinese. La scorsa notte dei vandali hanno pesantemente deturpato una piazza cittadina adibita in memoria del Grande Torino. In particolare, secondo quanto riporta da Corriere Torino, i teppisti hanno rubato due riproduzioni degli scudetti vinti dagli Invincibili. Facevano parte di una scultura costruita nella piazza e riqualificata per rendere omaggio al Grande Torino. Era stata inaugurata di recente alla presenza delle istituzioni, di ex calciatori granata e di tanti passionati. “Non ci aspettavamo un furto vero e proprio” ha ammesso il presidente del Toro Club San Mauro Rocco del Sonno, basito dall’atto commesso dai deturpatori. Dopo la scoperta del fatto è stata presentata una denuncia ai Carabinieri e alla Polizia Locale, chiedendo di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili. “Una targa può ricordare una storia, ma un luogo vissuto, attraversato e osservato ogni giorno può mantenerla viva nella memoria collettiva” ha comunicato il Torino Fc dopo aver saputo di ciò che è avvenuto nella notte.

Non è un caso isolato, già negli anni trascorsi sono avvenuti questi episodi. Ad aprile, pochi mesi fa, era stato vandalizzato il totem plastificato che da circa vent’anni accompagna i visitatori davanti alla Lapide commemorativa del Grande Torino. La reazione era stata imminente, con l'avvio delle procedure per il ripristino. Nella mattinata del 23 aprile il Circolo Soci ha ricollocato a Superga il totem dedicato alla memoria del Grande Torino, vandalizzato durante le scorse festività pasquali. "Un ringraziamento speciale va al socio Bruno Crovella e alla società Stampa & Packaging per il prezioso lavoro di ripristino svolto".