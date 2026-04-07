Un gesto grave, incomprensibile e che colpisce ancora una volta uno dei luoghi più sacri per il popolo granata. A Superga è stato infatti distrutto il totem plastificato che da circa vent’anni accompagna i visitatori davanti alla Lapide commemorativa del Grande Torino. Il cartellone multilingue – italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco – racconta il significato profondo di quel colle, le gesta e la storia degli invincibili. Il pannello, pensato per spiegare a chi arriva fin lassù perché Superga non sia soltanto un luogo, ma un simbolo eterno della storia del Torino, era stato realizzato grazie all’impegno del Circolo Soci Torino FC 1906, realtà che dal 2019, in collaborazione con la Città di Torino, si occupa anche della manutenzione della Lapide. Non si è fatta attendere la reazione del Circolo, che si è subito attivato per il ripristino del totem, previsto già nei prossimi giorni. Resta però tutta l’amarezza per un atto vandalico che ferisce la memoria collettiva granata e che, purtroppo, non rappresenta un episodio isolato. Negli ultimi anni, infatti, si sono già verificati altri gesti simili: nel 2017 comparvero scritte di pessimo gusto sui muri di strada Comunale di Superga; nel 2018 fu vandalizzato il monumento dedicato al Grande Torino a Borgaro; nel 2023, invece, venne distrutta la targa in memoria di Valentino Mazzola nel giardino di piazza Galimberti che porta il suo nome. Episodi che lasciano sgomenti e che colpiscono non solo il ricordo di una squadra leggendaria, ma anche il rispetto dovuto a una tragedia che appartiene alla storia di tutto il calcio italiano.