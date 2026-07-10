"È un mastino della mediana, è da tempo nel mirino del Torino e dalla Germania arrivano buone notizie in ottica granata. Stiamo parlando di Kristijan Jakic, 29enne centrocampista di proprietà dell’Augusta, club classificatosi al 9° posto nell’ultima Bundesliga" così esordisce Tuttosport in merito al calciomercato del Torino. Intanto, però, le notizie non sono tutte positive: il Toro infatti rischia di farsi beffare dall'Atalanta per Mascardi.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.