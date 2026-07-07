Sul taccuino di Petrachi c'è sicuramente scritta in rosso la necessità di portare il prima possibile un estremo difensore al gruppo di Abate, in modo che possa unirsi sin da subito al ritiro di Pinzolo. Tra i nomi, c'è quello di Gill, portiere del Paraguay che si è messo in mostra al Mondiale. Tra le pagine di La Stampa, il Toro viene messo in guarda: "I concorrenti il Torino li ha anche in casa, con Fiorentina e Lazio alla finestra. Ma i più pericolosi e facoltosi vivono in Inghilterra: l'Aston Villa si è aggiunto all'Ipswich. Mentre in Olanda c'è il Feyenoord che sta seguendo sempre più da vicino l'evolversi della situazione".

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