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Oggi la lettera porta la firma di Giorgio Tassara: "Calciomercato"

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Negli anni ’50 fece clamore l’acquisto del centravanti svedese Jeppson per 100 milioni di lire, oggi si parla di 100 milioni di euro per un calciatore italiano che gioca all’estero, in quanto in Italia non abbiamo tutti quei soldi da spendere se non in cambio di altri giocatori. Cosa che mi ricorda l’antico detto “Ho comprato un cane da cento mila lire” - “Come hai fatto?” - “Gli ho dato due gatti da cinquanta mila lire!”

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Il nostro calciomercato è all’insegna della ricerca di gatti randagi per comprare un cane (in senso figurativo non dispregiativo). Prima di comprare si deve vendere per realizzare plusvalenze che permettano di comprare, altrimenti non si hanno bilanci in regola per iscriversi ai campionati. Allora il calciomercato si movimenta come lo struscio nel centro delle vie cittadine dove si ammirano vetrine lussuose ponendo lo sguardo su cose che si vorrebbero comprare ma che al momento non si può. Si spargono sogni attraverso le testate giornalistiche in cerca disperata di notizie da divulgare: “gli occhi su …”, “piace, ma ...” , “pensa di, però…” , “potrebbe essere, se …” e così via.

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Salvo poi comprare al mercatino dell’usato, se non si riesce prima a vendere qualcosa. I sogni sono il sale della vita, ma quando si ripetono sempre uguali occorre cambiare il modo di vivere la giornata per dormire meglio. Mandiamo il calcio in vacanza in attesa di realtà definite, lasciate noi tifosi con la speranza di ricominciare a sognare o spegnere le nostre ambizioni senza il continuo stillicidio di occasioni a portata di mano e occasioni perse. Risvegliateci quando il calciomercato sarà finito. Ci servirà per dedicare attenzione ai nostri problemi quotidiani, a come fare a quadrare i nostri bilanci familiari. Meglio che perderci in incubi notturni per una palla che rotola e non finirà dove dovrebbe finire.