Arrivano segnali importanti sul futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino. A fare il punto è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto a TuttoCittà, dove ha chiarito lo stato dell'iter relativo al progetto per l'impianto granata, rassicurando anche i tifosi sulla prossima stagione.

Il primo messaggio è netto e serve a spegnere qualsiasi voce circolata nelle ultime settimane: "Innanzitutto, il Toro per il prossimo campionato giocherà allo Stadio Olimpico, quindi questo è un dato, cominciamo a dirlo, perché ho letto anche cose completamente inesatte". Poi il sindaco entra nel merito del progetto, spiegando che il club ha già avviato il percorso previsto dalla normativa per arrivare a una gestione di lungo periodo dell'impianto: "Noi abbiamo ricevuto da parte del Torino la manifestazione a presentare una proposta di partenariato pubblico-privato che è una delle modalità che il nostro codice appalti prevede per la realizzazione di opere e ci è stato annunciato che questa proposta, che è in fase di elaborazione credo abbastanza avanzata, verrà redatta dal Torino con il supporto del Politecnico di Torino. Noi riceveremo questa proposta, questa proposta verrà vagliata dagli uffici comunali che esamineranno i contenuti, il quadro economico-finanziario e sostanzialmente verrà pubblicata in conformità al codice appalti."

Lo Russo ribadisce anche la volontà politica dell'amministrazione di accompagnare il Torino verso una casa stabile, sottolineando i benefici che potrebbe avere anche sul piano societario: "Se le cose andranno come devono andare, certamente il Torino potrà svilupparla e conseguentemente anche attuare con questa formula. Il progetto che era scritto nel nostro programma, che è dare al Torino la casa, uno stadio di proprietà o comunque su cui fare investimenti immaginando il consolidamento che credo anche societario possa servire a dare solidità finanziaria e societaria alla squadra per proseguire le sue attività sportive. Peraltro, questo tema si lega anche al Robaldo che nel frattempo è diventato il centro del settore giovanile. È un impianto comunale dato in concessione al Torino, su cui ha fatto degli investimenti dove quello sarà il centro del settore giovanile e poi in prospettiva ovviamente speriamo anche di riuscire a valorizzare il Fila che però in quel caso lì è della Fondazione Filadelfia che è un soggetto giuridico ancora diverso."

Uno dei passaggi più significativa arriva nel finale, quando Lo Russo indica con chiarezza l'obiettivo dell'amministrazione comunale: "Tornando al tema Stadio Olimpico, l'obiettivo è entro i prossimi mesi ricevere questa proposta che il Torino ci ha annunciato. Verrà esaminata, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di assolutamente tenere il Toro, anzi fare in modo che lo stadio diventi autenticamente del Toro. Questo darà solidità alla società. Per arrivare a questo obiettivo, forse molti se lo ricorderanno, siamo riusciti, e non è stato affatto facile, a togliere le famose ipoteche del fallimento di vent'anni fa, ipoteche che gravavano sullo stadio olimpico per oltre 30 e passa milioni che sono state di fatto tolte. Questo ha permesso e permette di verificare lo sviluppo dello stadio. Non avessimo fatto l'operazione di cancellazione delle ipoteche non saremmo neanche qua a parlarne. Un pezzo per volta, l'obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare sempre più lo stadio olimpico con il Toro e questo è quello su cui stiamo lavorando. Però tranquillizzo: il prossimo campionato il Toro lo gioca all'Olimpico".