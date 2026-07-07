Scatta il conto alla rovescia per il ritiro estivo: il Toro non ha ancora il suo portiere. I nomi in lista sono parecchi, come evidenziato su Tuttosport, con Gill che piace molto al Torino, anche se per ora la cifra richiesta dal San Lorenzo è quella della clausola rescissoria, fissa a 10 milioni di euro. Intanto, il Toro ha fatto importanti passi avanti per un altro portiere: "Nelle prossime ore il club granata definirà l’acquisto di Diego Mascardi, talentuoso estremo difensore classe 2006, dallo Spezia. Uno dei migliori giovani nel panorama italiano". Intanto, il club ha chiuso per un altro giocatore. Oristanio in arrivo: "se non ci saranno intoppi venerdì si unirà al gruppo di Abate".

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