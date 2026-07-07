Quanto sono pagati i tecnici nel nostro campionato? Vediamo la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A

Davide Bonsignore
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Biglia nello staff di Abate? Ma ci fu un tempo in cui... (VIDEO)

È il momento di accogliere la stagione 2026/27 in ogni suo dettaglio. Il calciomercato prende il via e le formazioni iniziano a rifondare le proprie rose. Sempre a partire dalle indicazioni di un tecnico. Le venti squadre che comporranno il prossimo campionato hanno preso delle scelte, delle decisioni e hanno selezionato le proprie guide tecniche per la prossima stagione. E come ogni stagione, una domanda rimane presente: come sono gli stipendi degli allenatori di Serie A? Per la top 10, il totale scende rispetto alla scorsa Serie A, da 35 milioni di euro netti a stagione a 31,2. La media aritmetica di tutti i venti allenatori si attesta, invece, poco sotto i 2 milioni di euro.

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Stipendi allenatori Serie A, la top 10 dei più pagati

Infografica stipendi allenatori serie A 2026/27

Secondo quanto raccolto da MCO Report, che ha curato l'infografica qua sopra, al primo posto di questa speciale classifica si collocano Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, pagati circa 5 milioni di euro stagionali rispettivamente da Juventus e Roma. Al terzo posto Allegri, che pur scendendo rispetto a quanto percepiva al Milan si porta al terzo posto con uno stipendio intorno ai 4,5 milioni di euro netti. Poco sotto il suo successore: Ruben Amorim, che percepisce uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Ecco quindi Sarri e Chivu, che viaggiano intorno ai 2 milioni stagionali da Atalanta e Inter. Quindi Tedesco e Juric, che si posizionano intorno ai 2 milioni, alla guida rispettivamente di Bologna e Monza. Agli ultimi due posti della top 10 si posizionano Gennaro Gattuso e Fabio Grosso: il primo passa dalla Nazionale alla Lazio, mentre il secondo aumenta di molto il proprio stipendio passando dal Sassuolo alla Fiorentina.

La metà destra della classifica: ecco Abate

Per quanto riguarda la metà destra della classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A, guidano la coda De Rossi, Pisacane e Fabregas, che si posizionano tutti e tre sul milione di euro netto stagionale, alla guida di Genoa, Cagliari e Como. Seguono Cuesta e Stroppa, con uno stipendio intorno ai 900 mila euro alla guida di Parma e Venezia. Ecco quindi poco dietro gli allenatori di Udinese e Torino: Kosta Runjaic e Ignazio Abate percepiscono uno stipendio netto stagionale di circa 750 mila euro. Segue Alberto Aquilani con uno stipendio da 650 mila euro netti a stagione percepito dal Sassuolo. Chiudono la classifica Di Francesco e Alvini, rispettivamente alla guida di Lecce e Frosinone, con uno stipendio intorno al mezzo milione di euro netto stagionale.

Stipendi allenatori di Serie A: la classifica completa

Di seguito la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A (cifre in euro netti):
  1. Luciano Spalletti (Juventus): 5 milioni
  2. Gian Piero Gasperini (Roma): 5 milioni
  3. Massimiliano Allegri (Napoli): 4,5 milioni
  4. Ruben Amorim (Milan): 3,5 milioni (+ bonus)
  5. Maurizio Sarri (Atalanta): 3/3,5 milioni
  6. Cristian Chivu (Inter): 3 milioni (+ bonus)
  7. Domenico Tedesco (Bologna): 2/2,5 milioni
  8. Ivan Juric (Monza): 2 milioni
  9. Gennaro Gattuso (Lazio): 1,5 milioni (+ bonus)
  10. Fabio Grosso (Fiorentina): 1,2 milioni
  11. Daniele De Rossi (Genoa): 1 milione
  12. Fabio Pisacane (Cagliari): 1 milione
  13. Cesc Fabregas (Como): 1 milione
  14. Carlos Cuesta (Parma): 900 mila
  15. Giovanni Stroppa (Venezia): 800/900 mila
  16. Kosta Runjaic (Udinese): 750 mila
  17. Ignazio Abate (Torino): 750 mila (+ bonus)
  18. Alberto Aquilani (Sassuolo): 650 mila
  19. Eusebio Di Francesco (Lecce): 500 mila
  20. Massimiliano Alvini (Frosinone): 400/500 mila

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