Quanto sono pagati i tecnici nel nostro campionato? Vediamo la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A
Biglia nello staff di Abate? Ma ci fu un tempo in cui... (VIDEO)
È il momento di accogliere la stagione 2026/27 in ogni suo dettaglio. Il calciomercato prende il via e le formazioni iniziano a rifondare le proprie rose. Sempre a partire dalle indicazioni di un tecnico. Le venti squadre che comporranno il prossimo campionato hanno preso delle scelte, delle decisioni e hanno selezionato le proprie guide tecniche per la prossima stagione. E come ogni stagione, una domanda rimane presente: come sono gli stipendi degli allenatori di Serie A? Per la top 10, il totale scende rispetto alla scorsa Serie A, da 35 milioni di euro netti a stagione a 31,2. La media aritmetica di tutti i venti allenatori si attesta, invece, poco sotto i 2 milioni di euro.
Stipendi allenatori Serie A, la top 10 dei più pagati
La metà destra della classifica: ecco AbatePer quanto riguarda la metà destra della classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A, guidano la coda De Rossi, Pisacane e Fabregas, che si posizionano tutti e tre sul milione di euro netto stagionale, alla guida di Genoa, Cagliari e Como. Seguono Cuesta e Stroppa, con uno stipendio intorno ai 900 mila euro alla guida di Parma e Venezia. Ecco quindi poco dietro gli allenatori di Udinese e Torino: Kosta Runjaic e Ignazio Abate percepiscono uno stipendio netto stagionale di circa 750 mila euro. Segue Alberto Aquilani con uno stipendio da 650 mila euro netti a stagione percepito dal Sassuolo. Chiudono la classifica Di Francesco e Alvini, rispettivamente alla guida di Lecce e Frosinone, con uno stipendio intorno al mezzo milione di euro netto stagionale.
Stipendi allenatori di Serie A: la classifica completaDi seguito la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A (cifre in euro netti):
- Luciano Spalletti (Juventus): 5 milioni
- Gian Piero Gasperini (Roma): 5 milioni
- Massimiliano Allegri (Napoli): 4,5 milioni
- Ruben Amorim (Milan): 3,5 milioni (+ bonus)
- Maurizio Sarri (Atalanta): 3/3,5 milioni
- Cristian Chivu (Inter): 3 milioni (+ bonus)
- Domenico Tedesco (Bologna): 2/2,5 milioni
- Ivan Juric (Monza): 2 milioni
- Gennaro Gattuso (Lazio): 1,5 milioni (+ bonus)
- Fabio Grosso (Fiorentina): 1,2 milioni
- Daniele De Rossi (Genoa): 1 milione
- Fabio Pisacane (Cagliari): 1 milione
- Cesc Fabregas (Como): 1 milione
- Carlos Cuesta (Parma): 900 mila
- Giovanni Stroppa (Venezia): 800/900 mila
- Kosta Runjaic (Udinese): 750 mila
- Ignazio Abate (Torino): 750 mila (+ bonus)
- Alberto Aquilani (Sassuolo): 650 mila
- Eusebio Di Francesco (Lecce): 500 mila
- Massimiliano Alvini (Frosinone): 400/500 mila
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