È il momento di accogliere la stagione 2026/27 in ogni suo dettaglio. Il calciomercato prende il via e le formazioni iniziano a rifondare le proprie rose. Sempre a partire dalle indicazioni di un tecnico. Le venti squadre che comporranno il prossimo campionato hanno preso delle scelte, delle decisioni e hanno selezionato le proprie guide tecniche per la prossima stagione. E come ogni stagione, una domanda rimane presente: come sono gli stipendi degli allenatori di Serie A? Per la top 10, il totale scende rispetto alla scorsa Serie A, da 35 milioni di euro netti a stagione a 31,2. La media aritmetica di tutti i venti allenatori si attesta, invece, poco sotto i 2 milioni di euro.

Stipendi allenatori Serie A, la top 10 dei più pagati

La metà destra della classifica: ecco Abate

Stipendi allenatori di Serie A: la classifica completa

Luciano Spalletti (Juventus): 5 milioni Gian Piero Gasperini (Roma): 5 milioni Massimiliano Allegri (Napoli): 4,5 milioni Ruben Amorim (Milan): 3,5 milioni (+ bonus) Maurizio Sarri (Atalanta): 3/3,5 milioni Cristian Chivu (Inter): 3 milioni (+ bonus) Domenico Tedesco (Bologna): 2/2,5 milioni Ivan Juric (Monza): 2 milioni Gennaro Gattuso (Lazio): 1,5 milioni (+ bonus) Fabio Grosso (Fiorentina): 1,2 milioni Daniele De Rossi (Genoa): 1 milione Fabio Pisacane (Cagliari): 1 milione Cesc Fabregas (Como): 1 milione Carlos Cuesta (Parma): 900 mila Giovanni Stroppa (Venezia): 800/900 mila Kosta Runjaic (Udinese): 750 mila Ignazio Abate (Torino): 750 mila (+ bonus) Alberto Aquilani (Sassuolo): 650 mila Eusebio Di Francesco (Lecce): 500 mila Massimiliano Alvini (Frosinone): 400/500 mila

Secondo quanto raccolto da MCO Report, che ha curato l'infografica qua sopra, al primo posto di questa speciale classifica si collocano Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, pagati circa 5 milioni di euro stagionali rispettivamente da Juventus e Roma. Al terzo posto Allegri, che pur scendendo rispetto a quanto percepiva al Milan si porta al terzo posto con uno stipendio intorno ai 4,5 milioni di euro netti. Poco sotto il suo successore: Ruben Amorim, che percepisce uno stipendio pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Ecco quindi Sarri e Chivu, che viaggiano intorno ai 2 milioni stagionali da Atalanta e Inter. Quindi Tedesco e Juric, che si posizionano intorno ai 2 milioni, alla guida rispettivamente di Bologna e Monza. Agli ultimi due posti della top 10 si posizionano Gennaro Gattuso e Fabio Grosso: il primo passa dalla Nazionale alla Lazio, mentre il secondo aumenta di molto il proprio stipendio passando dal Sassuolo alla Fiorentina.Per quanto riguarda la metà destra della classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A, guidano la coda De Rossi, Pisacane e Fabregas, che si posizionano tutti e tre sul milione di euro netto stagionale, alla guida di Genoa, Cagliari e Como. Seguono Cuesta e Stroppa, con uno stipendio intorno ai 900 mila euro alla guida di Parma e Venezia. Ecco quindi poco dietro gli allenatori di Udinese e: Kosta Runjaic e Ignaziopercepiscono uno stipendio netto stagionale di circa 750 mila euro. Segue Alberto Aquilani con uno stipendio da 650 mila euro netti a stagione percepito dal Sassuolo. Chiudono la classifica Di Francesco e Alvini, rispettivamente alla guida di Lecce e Frosinone, con uno stipendio intorno al mezzo milione di euro netto stagionale.Di seguito la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A (cifre in euro netti):