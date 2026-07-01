Il Toro deve consegnare ad Abate il suo portiere e uno dei nomi più gettonati è quello di Federico Ravaglia. L'estremo difensore piace anche al Watford che sembra intenzionato ad acquistarlo velocemente, mentre il Torino tentenna, come raccontato su Tuttosport: "Il problema, però, era e continua a essere il ridotto raggio d’azione di Petrachi. Il ds granata, infatti, finora non è potuto andare oltre la proposta di un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Cifra non certo bassa quella del riscatto, ma stiamo pur sempre parlando di un’opzione a favore del club granata, non di un obbligo. E di una proposta di prestito gratuito, non oneroso". Lato mercato, la scozia di Adams è stata eliminata dai mondiali. L'attaccante è prossimo a un colloquio con il club.

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