"Il difen­sore è stato l’uomo più uti­liz­zato nella scorsa sta­gione. Il nuovo tec­nico punta sulla sua soli­dità" così scrive La Gazzetta dello Sport su Saul Coco che ha sal­tato solo tre delle quarantadue par­tite dispu­tate dal 18 ago­sto al 24 mag­gio. Il quotidiano sottolinea l'importanza del difensore negli schemi del Torino dell'anno passato e lo considera una certezza da cui ripartire: "Nella scorsa sta­gione ha girato un po’ in tutte le posi­zioni della linea a tre: prima a sini­stra, quando il perno cen­trale era Mari­pan, poi a destra quando Isma­jli è stato schie­rato in mezzo, e alla fine anche cen­trale, quando lo stesso difen­sore dell’Alba­nia era fuori per infor­tu­nio".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.