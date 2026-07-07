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Torino, è tempo di esprimersi per i tifosi (VIDEO)
"Il difensore è stato l’uomo più utilizzato nella scorsa stagione. Il nuovo tecnico punta sulla sua solidità" così scrive La Gazzetta dello Sport su Saul Coco che ha saltato solo tre delle quarantadue partite disputate dal 18 agosto al 24 maggio. Il quotidiano sottolinea l'importanza del difensore negli schemi del Torino dell'anno passato e lo considera una certezza da cui ripartire: "Nella scorsa stagione ha girato un po’ in tutte le posizioni della linea a tre: prima a sinistra, quando il perno centrale era Maripan, poi a destra quando Ismajli è stato schierato in mezzo, e alla fine anche centrale, quando lo stesso difensore dell’Albania era fuori per infortunio".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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