Oggi il Torino torna al Filadelfia. Come scritto sul Corriere Torino, sarà una giornata molto importante, non soltanto perché di fatto si imposta la stagione 2026-2027, ma anche perché sul campo si vedranno molti volti nuovi. Tra tutti, il nuovo allenatore Ignazio Abate e il primo acquisto di questa sessione estiva, Gaetano Oristanio: "Nel team di Abate ci sono anche i collaboratori Luigi Agnelli e Lucas Biglia, ex centrocampista di Lazio e Milan che nell'estate 2020 fu sondato dal Toro".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.