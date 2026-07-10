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Toro, parte la stagione: "primo giorno di scuola" per Abate (VIDEO)
Oggi il Torino torna al Filadelfia. Come scritto sul Corriere Torino, sarà una giornata molto importante, non soltanto perché di fatto si imposta la stagione 2026-2027, ma anche perché sul campo si vedranno molti volti nuovi. Tra tutti, il nuovo allenatore Ignazio Abate e il primo acquisto di questa sessione estiva, Gaetano Oristanio: "Nel team di Abate ci sono anche i collaboratori Luigi Agnelli e Lucas Biglia, ex centrocampista di Lazio e Milan che nell'estate 2020 fu sondato dal Toro".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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