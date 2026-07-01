Zapata e Simeone sono stati confermati, ma al Torino ci sono degli attaccanti di cui bisogna ancora definire il futuro prossimo, come evidenziato su La Stampa. Njie al Toro ha mostrato qualità ma mai con continuità, attirando comunque lo sguardo di alcune squadre straniere: "Ha catalizzato le attenzioni di diverse pretendenti, alcune italiane come il Lecce, altre straniere come il Nottingham Forest. Ma soprattutto ce n'è una che ha fatto il primo passo, l'Anderlecht. I belgi sono pronti a spendere 9 milioni, comprensivi di bonus, per l'Under 21 della Svezia. Una mossa che non basta per ora a modificare lo status quo, però rischia di mettere fretta al Torino". Oltre a Njie, il quotidiano parla anche della situazione di Ché Adams.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.