"Il cammino dei granata comincia oggi con il ritrovo al Filadelfia, inizio di una stagione in cui in gioco, appunto, c'è tanto, anche se gli obiettivi stavolta non saranno sbandierati. Meglio non farsi illusioni e cominciare subito con il piede sull'acceleratore" così scrive La Stampa sul Torino che oggi si ritrova al Filadelfia. Ci saranno molti volti nuovi, anche se la squadra deve ancora completarsi: "Intanto Abate parte con un gruppo che, pur composto da 28 calciatori (17 confermati, gli altri rientri da prestiti o promossi dal settore givanile) è incompleto da metà campo in giù. Soprattutto senza il nuovo titolare della porta, visto che Paleari torna a fare il vice".

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