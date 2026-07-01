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(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"
Il mercato è ufficialmente cominciato e questo si traduce in arrivi e partenze. A Torino, saranno cinque i giocatori a lasciare il club a parametro zero: "È il caso soprattutto di Tameze, Lazaro e Maripan, quest'ultimo reduce da due stagioni convincenti al Filadelfia con all'attivo 58 presenze e 3 reti. Scaduti anche i contratti con il Toro di Sazonov e dello sfortunato Savva" scrive il Corriere Torino. Insieme a loro, anche cinque giocatori arrivati in prestito lasceranno il club.
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