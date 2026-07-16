Continua il ritiro del Torino nella cornice di Pinzolo, tra il caldo del sole dolomitico e gli acquazzoni che hanno accompagnato le prime giornate di lavoro. La preparazione agli ordini di Ignazio Abate prosegue senza sosta, con il tecnico granata che sta approfittando di queste settimane per gettare le basi della squadra che verrà.

Nella giornata di ieri il Torino ha sostenuto una doppia seduta di allenamento: al mattino spazio al lavoro atletico, con l'obiettivo di aumentare la condizione fisica del gruppo, mentre nel pomeriggio il focus si è spostato maggiormente sugli aspetti tattici. Dopo aver insistito nei giorni precedenti sulla rapidità di pensiero e sulla coesione del gruppo, Abate ha iniziato a mettere ordine nei meccanismi difensivi, fornendo le prime indicazioni sulla struttura che intende adottare.

Il tecnico ha lavorato in particolare sulla linea difensiva a cinque: l'obiettivo è creare un blocco compatto e che possa muoversi all'unisono. Ogni movimento dovrà essere coordinato: dalla salita della linea alla gestione della profondità, fino alle scivolate laterali per chiudere gli spazi agli avversari. A guidare il reparto è stato chiamato Alberto Paleari, incaricato di dirigere i compagni e dare indicazioni dall'ultima linea del campo. La seduta ha offerto anche un primo sguardo a un volto nuovo presente a Pinzolo: Diego Mascardi, portiere classe 2006, ha raggiunto il gruppo in attesa di completare il suo passaggio al Torino.

Il programma di oggi

TRENTO, ITALY - JULY 15: Torino FC players run during a Torino FC Training Session on July 15, 2026 in Trento, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

A Pinzolo il meteo continua a fare da sfondo al ritiro: previsto sole nella mattinata, mentre nel pomeriggio potrebbe tornare la pioggia. Anche oggi, giovedì 16 luglio, il programma prevede una doppia sessione di allenamento. I granata scenderanno in campo alle ore 10 per la seduta mattutina e torneranno al lavoro alle 17:30 per quella pomeridiana. Come già accaduto ieri, è probabile che la prima parte della giornata sia dedicata prevalentemente alla preparazione atletica, con esercizi volti a migliorare resistenza e intensità, mentre nel pomeriggio Abate dovrebbe proseguire il lavoro sui meccanismi di gioco e sull'organizzazione tattica della squadra.