"Giovane e italiano. La nuova filosofia di mercato del Toro si rispecchia perfettamente in Diego Mascardi", così apre l'edizione odierna de La Stampa. L'attenzione è inevitabilmente spostata sul neo acquisto del Toro, il secondo dopo l'arrivo di Oristanio, ossia Mascardi, portiere classe 2006 dallo Spezia. "L'operazione si è conclusa ufficialmente ieri con le visite mediche, svolte a Torino, e l'arrivo nel ritiro estivo di Pinzolo. Mascardi è costato 1,6 milioni di euro più 200mila euro di bonus e una percentuale del 10% da riconoscere al club ligure in caso di cessione". Il portiere può rappresentare il futuro del Toro, che è stato aiutato anche dal procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, lo stesso di Oristanio. "Mascardi è arrivato ieri pomeriggio a Pinzolo - come riporta La Stampa - e da oggi inizierà a sudare agli ordini di Abate e del suo staff". Intanto il Toro continua a cercare il suo primo portiere e in pole c'è sempre il brasiliano Lucas Perri.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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