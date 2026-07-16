Quanto ancora dovranno attendere i granata per avere una rosa completa? E quanto, invece, dovranno farlo le altre squadre di Serie A? Oggi è il quarto giorno di ritiro del Torino a Pinzolo, iniziato lunedì. Come ormai accade da diverse estati, i granata si sono presentati al via della preparazione con una rosa ancora, a dir poco, incompleta, tra numerose assenze e un mercato che fatica a decollare. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato il malcontento dei tifosi, sempre più critici nei confronti della società e, in particolare, della gestione di Urbano Cairo. Ma il Torino è davvero un'eccezione? Anche le altre diciannove squadre di Serie A hanno ormai iniziato i rispettivi ritiri: il confronto permette di capire se i granata siano davvero più indietro della concorrenza o se, invece, si tratti di una condizione comune.

Le big sono già ripartite con diversi volti nuovi

Il mercato è ancora lungo e nessuna squadra può dirsi completa, ma alcune delle protagoniste del prossimo campionato hanno già iniziato a dare un volto preciso alle rispettive rose. L'Inter, fresca di scudetto, si è presentata al raduno con tanti addii per giocatori a fine contratto, su tutti Sommer e Acerbi, oltre alla cessione di Dumfries al Real Madrid. La rosa resta comunque di assoluto valore e, tolto Lautaro Martinez, impegnato ieri nella semifinale del Mondiale con l'Argentina, decisa dalla sua rete, mancano un paio di innesti sugli esterni, qualche difensore centrale e forse un altro attaccante, ma almeno 10 titolari su 11 sono presenti. Il Milan ha già accolto Mario Gila per rinforzare la difesa, anche se per Ruben Amorim il lavoro sul mercato è tutt'altro che concluso. Il Napoli di Massimiliano Allegri deve ancora decollare sul fronte acquisti, ma può già contare su un'ossatura consolidata. Anche Roma e Juventus hanno iniziato la preparazione con diversi fronti aperti: i giallorossi cercano ancora rinforzi in più reparti, mentre i bianconeri sono alla ricerca soprattutto di un centravanti e di un portiere. L'Atalanta continua a ritoccare una rosa già altamente competitiva e il Como, tra le società più attive degli ultimi mesi, ha aggiunto Cuenca, Kaiki e Milla, oltre a riportare a casa Nico Paz. Insomma, nessuna delle big ha ancora completato il mercato, ma quasi tutte sono ripartite da una base già ben definita, intervenendo per migliorare una rosa competitiva più che per colmare lacune strutturali.

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Non solo le big: anche la fascia media ha già una base solida

Scendendo di qualche posizione in classifica, il quadro cambia poco. La Fiorentina è probabilmente la società che si è mossa meglio in questa prima fase di mercato: i viola hanno già piazzato colpi di spessore come Atta, Dragusin e Viery, consegnando a Fabio Grosso una rosa che sta prendendo forma con largo anticipo. Anche il Bologna ha scelto la continuità, intervenendo con alcuni innesti mirati per rafforzare un organico che partiva già da basi solide. Genoa e Udinese, invece, hanno seguito strade diverse ma ugualmente produttive: i rossoblù hanno blindato due pedine importanti come Colombo e Baldanzi attraverso i riscatti, mentre i friulani hanno puntato su profili interessanti come Unai Gomez dall'Athletic Bilbao e Chakvetadze dal Watford. Il Sassuolo si è limitato finora a esercitare due riscatti e dovrà sostituire Muharemovic, destinato a lasciare il club, mentre il Cagliari è già intervenuto con decisione chiudendo quattro operazioni - Winks, Romano, Akarakiri e Fazzini - che hanno alzato il livello della rosa. Anche il Parma non ha ancora modificato l'ossatura della formazione titolare, ma si è già mosso con tre acquisti e due riscatti pesanti come Nicolussi Caviglia e Cremaschi. Insomma, chi più chi meno, le squadre che sulla carta lotteranno nella stessa fascia del Torino hanno già iniziato a dare una fisionomia ben precisa alle proprie rose. Pur con diversi tasselli ancora da aggiungere, quasi tutte sono ripartite da un gruppo già definito, limitandosi a rinforzarlo senza dover intervenire in maniera profonda sui ruoli chiave.