I tifosi granata non potranno assistere alle amichevoli di Pinzolo
Il giallo del divieto ai tifosi del Torino a Pinzolo (VIDEO)
Non solo Serie A, anche in ritiro: comincia il divieto alle trasferte per i tifosi granata. La decisione del Prefetto di Trento e del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza in merito all'applicazione del provvedimento del Viminale che vieta le trasferte ai residenti della Regione Piemonte fino al 3 novembre 2026 blocca i tifosi anche nel ritiro estivo. Gli stessi soggetti interessati dal provvedimento saranno vincolati anche nelle tre amichevoli previste nel mese di luglio: divieto trasferte anche in Trentino.
Torino, divieto trasferte fino al 3 novembre: le motivazioniLe cause del provvedimento sono da far risalire al 24 maggio. Ultima giornata della Serie A 2025/26, derby della Mole: tifosi granata e bianconeri cominciano i propri cortei in direzione stadio Olimpico Grande Torino. I percorsi dei due gruppi si intrecciano e tifosi del Torino e della Juventus arrivano allo scontro: bottiglie e pietre da parte dei tifosi, lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine nel tentativo di placare gli animi. Un tifoso bianconero esce ferito dagli scontri.
I dettagli del provvedimentoA causa di questi scontri avvenuti tra le due tifoserie, le stesse sono state punite con il divieto delle trasferte fino al 3 novembre: i settori ospiti degli stadi in cui si recheranno i tifosi granata e bianconeri nelle prime cinque gare di Serie A saranno chiusi. Si tratta dei residenti della Regione Piemonte per entrambe le tifoserie unitamente ai residenti della Regione Lombardia per i soli tifosi bianconeri. Per il Torino vuol dire avere le trasferte vietate nelle gare contro Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone. A questo, però, si aggiunge la scelta del Prefetto di Trento: intaccato anche il ritiro a Pinzolo.
Amichevoli a Pinzolo: divieto trasferte nelle gare del ritiroNel corso del ritiro in Val Rendena, dal 12 al 25 luglio la formazione granata ha in programma tre amichevoli:
- Sabato 18 luglio, 17:30: Pinzolo Val Rendena-Torino, amichevole
- Mercoledì 22 luglio, 17:30: Torino-Alcione Milano, amichevole
- Sabato 25 luglio, 17:00: Torino-Cittadella, amichevole
Per tutte queste tre gare, però, sarà vietato l'acquisto dei tagliandi ai residenti in Piemonte. Il Prefetto di Trento e del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ha, infatti, dato seguito al divieto che era già stato emesso per le prime gare di Serie A.
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