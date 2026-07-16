Non solo Serie A, anche in ritiro: comincia il divieto alle trasferte per i tifosi granata. La decisione del Prefetto di Trento e del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza in merito all'applicazione del provvedimento del Viminale che vieta le trasferte ai residenti della Regione Piemonte fino al 3 novembre 2026 blocca i tifosi anche nel ritiro estivo. Gli stessi soggetti interessati dal provvedimento saranno vincolati anche nelle tre amichevoli previste nel mese di luglio: divieto trasferte anche in Trentino.

Torino, divieto trasferte fino al 3 novembre: le motivazioni

I dettagli del provvedimento

Amichevoli a Pinzolo: divieto trasferte nelle gare del ritiro

Sabato 18 luglio, 17:30: Pinzolo Val Rendena-Torino, amichevole

Mercoledì 22 luglio, 17:30: Torino-Alcione Milano, amichevole

Sabato 25 luglio, 17:00: Torino-Cittadella, amichevole

Le cause del provvedimento sono da far risalire al 24 maggio. Ultima giornata della Serie A 2025/26, derby della Mole: tifosi granata e bianconeri cominciano i propri cortei in direzione stadio Olimpico Grande Torino. I percorsi dei due gruppi si intrecciano e tifosi del Torino e della Juventus arrivano allo scontro: bottiglie e pietre da parte dei tifosi, lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine nel tentativo di placare gli animi. Un tifoso bianconero esce ferito dagli scontri.A causa di questi scontri avvenuti tra le due tifoserie, le stesse sono state punite con il divieto delle trasferte fino al 3 novembre: i settori ospiti degli stadi in cui si recheranno i tifosi granata e bianconeri nelle prime cinque gare di Serie A saranno chiusi. Si tratta dei residenti della Regione Piemonte per entrambe le tifoserie unitamente ai residenti della Regione Lombardia per i soli tifosi bianconeri. Per il Torino vuol dire avere le trasferte vietate nelle gare contro Sassuolo, Fiorentina, Bologna, Parma e Frosinone. A questo, però, si aggiunge la scelta del Prefetto di Trento: intaccato anche il ritiro a Pinzolo.Nel corso del ritiro in Val Rendena, dal 12 al 25 luglio la formazione granata ha in programma tre amichevoli:

Per tutte queste tre gare, però, sarà vietato l'acquisto dei tagliandi ai residenti in Piemonte. Il Prefetto di Trento e del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ha, infatti, dato seguito al divieto che era già stato emesso per le prime gare di Serie A.