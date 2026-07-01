Arriva un bomber per il vivaio del Torino. Nicola Russo è uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile italiano ed è ormai a un passo dal vestire il granata, l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Il classe 2009, reduce da una stagione da protagonista assoluto con il Sorrento Under 17, è stato fortemente voluto dal Torino, che nelle ultime settimane ha accelerato in maniera decisa per chiudere l’operazione, battendo la concorrenza. Su Russo, infatti, si erano mosse anche Atalanta, Bologna, Genoa e Sampdoria, alla fine, però, l’ha spuntata il Toro. Russo firmerà fino al 2029 e inizierà il proprio percorso dalla Primavera, primo passaggio di un cammino che in casa granata sperano possa portarlo rapidamente sotto i riflettori.

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Numeri importanti, Russo cerca il salto

I numeri spiegano bene perché il Torino abbia deciso di investire su di lui. Russo arriva da una stagione da assoluto protagonista con il Sorrento Under 17:e il premio di miglior giocatore del campionato Under 17 Serie C. Ma i suoi numeri raccontano solo una parte della storia. L’altra porta a Marco Illiano, trequartista classe 2009 con cui ha formato una delle coppie offensive più devastanti del panorama giovanile nazionale. Da una parte il killer d’area, dall’altra la tecnica e l'ultimo passaggio. Insieme hanno trascinato il Sorrento al primo posto nel Girone D e fino alle semifinali Scudetto, mettendo insieme numeri impressionanti: 49 gol e 30 assist complessivi. Russo è il terminale offensivo classico, il numero nove che attacca la profondità, riempie l’area e sente la porta come pochi. Ma sa anche dialogare con i compagni e legare il gioco: il Torino scommette su di lui.