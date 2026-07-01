Premiato come miglior giocatore del campionato Under 17 Serie C, vestirà la maglia granata
(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"
Arriva un bomber per il vivaio del Torino. Nicola Russo è uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile italiano ed è ormai a un passo dal vestire il granata, l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Il classe 2009, reduce da una stagione da protagonista assoluto con il Sorrento Under 17, è stato fortemente voluto dal Torino, che nelle ultime settimane ha accelerato in maniera decisa per chiudere l’operazione, battendo la concorrenza. Su Russo, infatti, si erano mosse anche Atalanta, Bologna, Genoa e Sampdoria, alla fine, però, l’ha spuntata il Toro. Russo firmerà fino al 2029 e inizierà il proprio percorso dalla Primavera, primo passaggio di un cammino che in casa granata sperano possa portarlo rapidamente sotto i riflettori.
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Numeri importanti, Russo cerca il saltoI numeri spiegano bene perché il Torino abbia deciso di investire su di lui. Russo arriva da una stagione da assoluto protagonista con il Sorrento Under 17: 25 gol, 14 assist e il premio di miglior giocatore del campionato Under 17 Serie C. Ma i suoi numeri raccontano solo una parte della storia. L’altra porta a Marco Illiano, trequartista classe 2009 con cui ha formato una delle coppie offensive più devastanti del panorama giovanile nazionale. Da una parte il killer d’area, dall’altra la tecnica e l'ultimo passaggio. Insieme hanno trascinato il Sorrento al primo posto nel Girone D e fino alle semifinali Scudetto, mettendo insieme numeri impressionanti: 49 gol e 30 assist complessivi. Russo è il terminale offensivo classico, il numero nove che attacca la profondità, riempie l’area e sente la porta come pochi. Ma sa anche dialogare con i compagni e legare il gioco: il Torino scommette su di lui.
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