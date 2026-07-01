Il Torino ha deciso di riscattarlo e non poteva essere altrimenti. Mattia Pellini, arrivato due anni fa dall'Under 17 della Virtus Entella, è cresciuto tanto nella sua permanenza a Torino, o meglio dire ad Orbassano e i suoi numeri hanno convinto il Toro ad esercitare il riscatto previsto nella formula del prestito con cui era sbarcato all'ombra della Mole. Ora resta da capire quale sarà il suo futuro in granata, ma l'ultima annata del centrale classe 2007 è stata decisamente positiva.

Pellini al Toro, da novità a perno: un percorso in crescendo

Nella prima annata trascorsa nel capoluogo piemontese, il centrale nato a Rapallo è stato impiegato su due fronti: 34 presenze totali, suddivise in 21 con l'Under 18 a tinte granata e 13 con la Primavera. Già nel corso di questa stagione aveva fatto intravedere buone potenzialità, condendo il suo score con anche 3 assist. Ma la vera svolta per il difensore ligure è arrivata con l'arrivo di Francesco Baldini sulla panchina della Primavera. Ben presto per il tecnico toscano, Pellini, quando disponibile, è diventato il vicecapitano e un'inamovibile, una conditio sine qua non del reparto difensivo granata dell'Under 20. 35 titolarità su 35 presenze, accompagnate anche da due gol. Numeri da totem imprescindibile e da leader della retroguardia. Non a caso è stato il giocatore che l'allenatore nato a Massa ha impiegato di più in squadra e del quale, quando disponibile, non sapeva fare a meno. Insomma, dalla data d'inizio della sua avventura torinese, il difensore è vistosamente migliorato e ora c'è da vedere come si svilupperà il suo futuro, tra prima squadra, Primavera e un possibile prestito per crescere ancora e confrontarsi con il mondo dei grandi in termini calcistici.

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Oggi il riscatto, domani?

Per Pellini si partirà con il ritiro agli ordini di Abate, primo spartiacque per il futuro. L'esito porta ad un probabile tris di opzioni, considerando anche il chiaro diktat e modus operandi del nuovo tecnico granata con i giovani. Difficile ipotizzare una permanenza in prima squadra. Si potrebbe così pensare a un prestito a qualche squadra, in modo da concedergli tempo e modo di farsi le ossa e fare esperienza. Oppure, il Toro potrebbe anche decidere di lasciarlo un altro anno agli ordini di Baldini, considerato il feeling alle stelle e quanto il tecnico punti su di lui e rimandare dunque la valutazione a un po' di mesi più avanti. E chissà il lavoro dell'allenatore dell'Under 20 potrebbe dare i suoi frutti, rafforzando queltra Primavera e prima squadra, che permetterebbe ad Abate di aver tra le mani prospetti e giocatori dalle ottime potenzialità, con fame e voglia di incidere nel breve termine.