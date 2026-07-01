Guillermo Maripan ha voluto salutare tutto il mondo Toro e ovviamente anche i tifosi, dopo il suo addio avvenuto nella giornata di ieri - martedì 30 giugno - in seguito alla scadenza del contratto. Con una storia sul suo account Instagram ufficiale ha voluto ringraziare tutto il popolo granata per l'affetto e il sostegno, augurando il meglio per il loro futuro. Per l'ex numero 13 del Torino ora il prossimo passo della carriera sarà l'Internacional di Porto Alegre.

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I saluti di Maripan al Torino: ecco il suo messaggio

Di seguito il messaggio pubblicato sui social da parte di Maripan per salutare il Toro e tutti i suoi tifosi: "Grazie Torino per questi due anni. Grazie di cuore a tutti i tifosi per l'affetto che mi avete dimostrato e a tutte le persone che lavorano nel club. Vi meritate grandi cose e spero che arrivino presto. Forza Toro!".

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