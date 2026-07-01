Guillermo Maripan, che si è svincolato ieri dal Torino, passa allo Sport Club Internacional di Porto Alegre
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Era nell'aria la notizia ed ora è arrivata l'ufficialità. Guillermo Maripan è un nuovo giocatore dell'Sc Internacional. Svincolatosi dal Toro, dopo la scadenza del suo contratto, prevista per ieri martedì 30 giugno 2026, il cileno era in trattativa con il club di Porto Alegre. La società brasiliana attraverso il proprio profilo Instagram ha emesso l'annuncio ufficiale dell'approdo in squadra dell'ex difensore granata.
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