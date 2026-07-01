(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"

Federico Ravaglia vuole cambiare pagina. Dopo anni trascorsi alle spalle di Lukasz Skorupski, il portiere del Bologna è convinto di essere pronto per difendere una porta da numero uno. Il ventiseienne è stato proposto al Torino che lo valuta insieme ad altre alternative. Il suo profilo piace a Ignazio Abate, che ne apprezza soprattutto le qualità nella costruzione dal basso: Ravaglia sa giocare bene con i piedi, partecipa al fraseggio, fa ripartire l'azione e si distingue anche nei lanci lunghi. Nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze in Serie A per 1469 minuti, oltre a una gara in Coppa Italia, confermando di sapersi prendere le sue responsabilità e di poter essere affidabile anche ad alti livelli.

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Prima di acquistare bisogna vendere

Finora il Torino ha agito con calma. Ad oggi Ravaglia non è prioritario tra i portieri sulla lista, ma a mettere pressione potrebbe essere il, che dispone della liquidità necessaria per acquistare subito Ravaglia e può quindi provare ad anticipare la concorrenza. Resta da vedere se Ravaglia voglia spingere sul club granata, al momento non intenzionato a giocare al rialzo e non deciso a investirci a titolo definitivo, oppure se sia disponibile anche ad abbandonare la Serie A, facendo il prossimo passo di carriera all'estero.