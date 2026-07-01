Giorno di firme su nuovi contratti per i giocatori delle giovanili in casa granata. Andrea Luongo, Francesco Cereser e Andrea Ballanti hanno rinnovato per tre anni il proprio contratto con il club del Torino, estendendolo quindi fino al 2029, mentre Gabriele Falasca ha firmato il suo primo contratto professionistico con una durata sempre fino al 30 giugno 2029. Nell'accordo con il centrocampista partenopeo, Andrea Luongo, autore di una buona stagione tra Under 18 e Under 20, con 2 reti e 3 assist messi a referto in 29 presenze, è prevista anche l'opzione per un ulteriore prolungamento di un altro anno, quindi fino al 2030.

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Il comunicato ufficiale del Torino

Il Torino Football Club è lieto di comunicare: -di aver prolungato il contratto del calciatore Andrea Luongo fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva -di aver prolungato il contratto del calciatore Francesco Cereser fino al 30 giugno 2029 -di aver prolungato il contratto del calciatore Andrea Ballanti fino al 30 giugno 2029 -che il calciatore Gabriele Falasca ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società granata fino al 30 giugno 2029

Di seguito il comunicato ufficiale del club, dopo le firme sui nuovi accordi da parte di questi quattro talenti del vivaio con il lavoro del responsabile del settore giovanile Ruggeroche procede con le conferme dei giocatori su cui puntare ancora al massimo per il futuro: