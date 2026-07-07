Oristanio è arrivato a Torino ed è stato accolto dal nuovo team manager Alessandro Gazzi. Due nomi nuovi, insieme a quello di Ignazio Abate, che mostrano un Torino che vuole cambiare volto. Venerdì mattina il gruppo si unirà al Filadelfia per la nuova stagione, intanto, il tecnico è atteso in città. A riguardo, il Corriere Torino scrive: "Domani, infatti, è atteso in città Abate, che aveva preso contatto con il suo posto di lavoro a metà giugno" il team che lo affiancherà è già stato deciso.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.