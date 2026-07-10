Petrachi ha messo a segno il primo acquisto della sessione estiva: "Certo, pro­messo sposo lo era da qual­che giorno, ma c’erano ancora un paio di inca­stri da siste­mare, que­stioni per lo più buro­cra­ti­che" sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Il ragazzo nato a Vallo della Luca­nia ha già avuto il tempo, in que­sti giorni, di visi­tare il Fila­del­fia, cono­scere la diri­genza, incon­trare Abate e il suo staff, di inte­ra­gire con i primi com­pa­gni di squa­dra. Per­ché, ormai da un po’, il Fila­del­fia è fre­quen­tato da un grup­petto di gra­nata gui­dato dal capi­tano Duvan Zapata. In città ci sono ormai tutti i cal­cia­tori della prima squa­dra".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.