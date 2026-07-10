Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
Toro, parte la stagione: "primo giorno di scuola" per Abate (VIDEO)
Petrachi ha messo a segno il primo acquisto della sessione estiva: "Certo, promesso sposo lo era da qualche giorno, ma c’erano ancora un paio di incastri da sistemare, questioni per lo più burocratiche" sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Il ragazzo nato a Vallo della Lucania ha già avuto il tempo, in questi giorni, di visitare il Filadelfia, conoscere la dirigenza, incontrare Abate e il suo staff, di interagire con i primi compagni di squadra. Perché, ormai da un po’, il Filadelfia è frequentato da un gruppetto di granata guidato dal capitano Duvan Zapata. In città ci sono ormai tutti i calciatori della prima squadra".
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