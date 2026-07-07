La nuova stagione del calcio giovanile è pronta a partire. Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc ha ufficializzato il programma dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 per la stagione 2026/27, con le date di inizio e le modalità di iscrizione. Il primo torneo a scattare sarà l'Under 18 Professionisti, al via domenica 30 agosto. Seguirà l'Under 17 di Serie A e B il 6 settembre, mentre il 13 settembre prenderanno il via i campionati Under 16 e Under 15 di Serie A e B e quelli Under 17 e Under 15 di Serie C. L'ultimo a partire sarà il Campionato Sperimentale Under 16 Serie C, in programma dal 27 settembre. Le società potranno iscriversi attraverso il portale federale fino alle ore 15 del 22 luglio. Confermata anche la programmazione dei calendari in modalità speculare: nei campionati Under 16 e Under 15 di Serie A e B verranno infatti disputate le stesse sfide nello stesso turno di campionato, così come accadrà tra Under 17 e Under 15 di Serie C.