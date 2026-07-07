In giornata odierna il Torino FC e L'Associazione Ex Calciatori Granata hanno devoluto in beneficenza la somma accumulata attraverso l'evento benefico Partita della Storia, in occasione della cinquantesima ricorrenza del settimo scudetto del Toro, conquistato dalla squadra di Gigi Radice.

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Toro, Partita della Storia: il ricavato è stato devoluto a Casa Ugi Onlus

Gazzi, Ferrante, Asta e tra i presenti a bordo campo c'era anche Pulici.

il presidente di Unione Genitori Italiani, il professor Enrico Pira, Alberto Barile, il Direttore Operativo del Torino FC, Paolo Pulici e Serino Rampanti per l'Associazione Ex Calciatori Granata (presieduta da Claudio Sala), con una numerosa delegazione di figure del mondo granata in cui figuravano tra gli altri anche Benedetti, Cereser, Fossati e Santin.

L'Associazione Ex Calciatori Granata ed il Torino FC hanno consegnato oggi a Casa UGI Onlus l'assegno da 40.000 euro con il ricavato della "Partita della Storia", l'evento benefico organizzato in occasione del 50° anniversario del settimo scudetto conquistato dal Torino di Gigi… pic.twitter.com/Ie6VgBAIXE — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 7, 2026

Lo scorso 16 maggio si è svolta allo stadio Olimpico Grande Torino una gara amichevole con tanti ex calciatori granata in campo per ricordare lo Scudetto del '76, fra cuiI proventi di quella partita, che ammontano a 40.000 euro sono stati destinati a Casa UGI Onlus, l'ente benefico, che ha l'obiettivo di supportare e offrire confronto alle famiglie dei piccoli pazienti dei reparti oncologici torinesi. Un gran gesto di solidarietà, a corredo della memoria di uno dei momenti più iconici e leggendari della storia del Torino, celebrato dalla Partita della Storia. In loco erano presenti