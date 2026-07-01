Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
(Video) - "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato"
Giancarlo Camolese in passato è stato tecnico del Torino, allenando Ignazio Abate che siederà sulla panchina granata. Oggi, Camolese è il vice presidente dell’Associazione Allenatori ed è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, esprimendosi su Abate: "Io ho il ricordo di un ragazzo serio. Dopo l’ho seguito quando ha cominciato la carriera da allenatore, perché commentavo le partite del suo Milan Primavera nella Youth League, dove arrivò in finale" ha dichiarato, approfondendo poi anche gli aspetti più tecnici: "Come tutti i tecnici di questa generazione, è molto attento al gruppo, anche a cambiare molto eventualmente nel corso della stessa gara. Ha la voglia di incidere sulle partite".
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA