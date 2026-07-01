Giancarlo Camolese in passato è stato tecnico del Torino, allenando Ignazio Abate che siederà sulla panchina granata. Oggi, Camolese è il vice pre­si­dente dell’Asso­cia­zione Alle­na­tori ed è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, esprimendosi su Abate: "Io ho il ricordo di un ragazzo serio. Dopo l’ho seguito quando ha comin­ciato la car­riera da alle­na­tore, per­ché com­men­tavo le par­tite del suo Milan Pri­ma­vera nella Youth Lea­gue, dove arrivò in finale" ha dichiarato, approfondendo poi anche gli aspetti più tecnici: "Come tutti i tec­nici di que­sta gene­ra­zione, è molto attento al gruppo, anche a cam­biare molto even­tual­mente nel corso della stessa gara. Ha la voglia di inci­dere sulle par­tite".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.