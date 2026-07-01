Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Anche il Torino, che non ha alcuna intenzione di privarsi di Alieu Njie. Sullo svedese si è acceso l'interesse di diversi club: negli ultimi giorni il Lecce ha chiesto il giocatore in prestito, mentre l'Anderlecht si sarebbe spinto fino a posare sul tavolo un'offerta da 7 milioni di euro più bonus, senza però convincere i granata che considerano il classe 2005 un patrimonio su cui continuare a investire. Nelle ultime due stagioni Njie non ha ancora trovato continuità né d'impiego né di rendimento, ma ha dimostrato di poter essere un'arma importante quando entra in partita, grazie soprattutto alla sua velocità e alla sua duttilità.

Abate vuole lanciare Njie ma serve una svolta

A 21 anni, compiuti lo scorso maggio, per Njie è arrivato il momento di trasformare il talento in continuità. Nella stagione 2024-2025 ha collezionato 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia. 18 sono quelle invece dell'annata 2025-2026, nella quale è rimasto ai margini per oltre un mese, tra marzo e aprile, senza mai scendere in campo, prima di ritagliarsi spazio sul finale di stagione. Ora ripartirà dal raduno del 10 luglio al Filadelfia e dal successivo ritiro di Pinzolo, dove inizierà a lavorare con Ignazio Abate. Nel 3-4-2-1 che il nuovo tecnico granata intende proporre, lo svedese classe 2005 può essere impiegato sia da trequartista sia da esterno: il Toro crede in lui per il presente e anche per il futuro, ma per adesso resta sotto esame.